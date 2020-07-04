В течение прошедшего дня, 4 июля, к объявленным в утренней информации 4 умершим прибавились еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 67-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Унгенского района, 83-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Яловенского района.

На вечер 4 июля 10396 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 580 человек умерли от инфекции.

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