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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июля 580 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июля 580 смертей от инфекции
04 июля
19:11 2020
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В течение прошедшего дня, 4 июля, к объявленным в утренней информации 4 умершим прибавились еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 67-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Унгенского района, 83-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Яловенского района.

На вечер 4 июля 10396 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 580 человек умерли от инфекции.

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