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Газета "Кишиневские новости"

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В Австралии кота постирали в машине

04 июля
19:11 2020
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Хвостатый выжил, хотя провел в работающем агрегате 12 минут

Коты обожают при случае полежать в замкнутых пространствах, включая барабаны стиральных машин. Для одного из них, по имени Оскар, это чуть не окончилось печально. В австралийском городе Маручиодора хозяин загрузил и включил машину, не заметив, что там находится кот.

Супруга владельца квартиры не сразу поняла, откуда исходит истошное мяуканье. Пока животное обнаружили и извлекли из машины, прошло двенадцать минут. Хотя Оскара «постирали» в горячей воде с моющим средством, он довольно легко отделался: ветеринар обнаружил лишь несколько ушибов. Не считая стресса, конечно. После лечения кот неделю приходил в себя, но потом его поведение стало обычным, пишет «Daily Mail».

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