Его было не много, не мало – 83 тонны

Способность жителей Поднебесной подделывать что угодно известна во всем мире. Но чтобы солидная ювелирная компания использовала в качестве банковского залога тонны фальшивых слитков – это даже для Китая настоящий скандал.

Оказалось, что слитки, выдаваемые крупнейшим производителем ювелирных изделий «Wuhan Kingold Jewelry» за золотые, сделаны из позолоченной меди и вольфрама. Их оказалось 83 тонны – это более четырех процентов всего золотого запаса страны. За семь лет компания получила в банках под залог этого «золота» 2,8 млрд долларов.

Никто бы ничего не заподозрил, если бы однажды компания не просрочила время возврата одного из кредитов. Кредитор решил продать залог, тут-то афера и вскрылась. Теперь все, кто давал в долг деньги ювелирному гиганту, подали на него в суд, пишет газета «Ведомости».

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