Им можно будет пользоваться в домашних условиях

Специалисты Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики Российской академии наук ведут разработку прибора, который позволит проводить процедуру искусственной вентиляции легких на дому. Ученым удалось придумать оригинальный принцип работы установки на основе электрохимических процессов.

Когда разработка завершится и портативная установка ИВЛ будет запущена в массовое производство, отпадет необходимость в госпитализации пациентов, нуждающихся в данной процедуре. Им больше не придется проводить долгие дни на больничной койке.

Разработчики обещают, что прибор будет очень доступен по цене, сообщают «Известия».

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