Суббота, 4 июля 2020, 02:09

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В России создают мобильный прибор искусственной вентиляции легких

04 июля
17:51 2020
Версия для печати

Им можно будет пользоваться в домашних условиях

Специалисты Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики Российской академии наук ведут разработку прибора, который позволит проводить процедуру искусственной вентиляции легких на дому. Ученым удалось придумать оригинальный принцип работы установки на основе электрохимических процессов.

Когда разработка завершится и портативная установка ИВЛ будет запущена в массовое производство, отпадет необходимость в госпитализации пациентов, нуждающихся в данной процедуре. Им больше не придется проводить долгие дни на больничной койке.

Разработчики обещают, что прибор будет очень доступен по цене, сообщают «Известия».

Читайте также: Кто предлагал Штефану Гацкану 500 тыс. евро за переход в Pro Moldova

Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,150,00%
EUR19,28–0,02%
GBP21,41+0,01%
UAH0,630,00%
RON3,990,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 04.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд