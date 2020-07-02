Такое мнение в социальной сети высказал бывший депутат Григорий Петренко

По его мнению, сегодня Канду удалось переиграть ПДС на политическом поле.

«От фракции Нэстасе можно было ожидать все что угодно. Они хотят свое правительство любой ценой. Но PAS и Майя Санду, по-моему, совершают серьезную политическую ошибку, сорвав заседание парламента вместе с группой Канду и Шором. И дело даже не в том, должен был прийти генпрокурор в парламент или нет. Дело в том, что группе Канду получилось навязать повестку дня всей парламентской оппозиции. Майя, видимо, не видит со стороны, что Канду переигрывает их во всем», – считает Петренко.

По его мнению, в результате теперь именно Канду претендует на роль главного оппозиционера в парламенте, обеспечив себе параллельно и медийную поддержку.

«Они на всех телеканалах. Они выходят с инициативами. Они дерутся с полицейскими. Они создают вокруг себя события. А Майя с Нэстасе создают вокруг себя пока только жалкую внутрипартийную возню (суть которой – сколько будет кандидатов справа), даже не понимая, что Канду разворачивается на их политическом поле. Сегодня плахишам в парламенте удалось ещё раз переиграть Майю. Про Нэстасе молчу, там некого переигрывать. Санду стоит окончательно определиться: либо досрочные выборы, либо новое парламентское большинство. Сегодняшнее решение PAS ещё больше размывает их позицию, а значит, даёт Плахотнюку с Канду больше возможностей», – заключил Петренко.

Читайте также: Большинство граждан Молдовы не видят альтернативы правительству Кику

ПСРМ предлагает изменить Конституцию и запретить политический туризм

Корнелиу Фуркулицэ: Штефан Гацкан находится в безопасности