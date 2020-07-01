2 июля 2020 года (19 июня по старому стилю) христиане чествуют память Святого Зосимы Аполлониадского (Пчельника)

История:

Празднование Дня Зосимы Пчельника пошло от чествования церковью памяти святого Зосимы Аполлониадского, претерпевшего муки телесные за веру в Господа.

Зосима жил в 1 веке во времена, когда христианство было в гонении. Будучи, как многие в те времена, военным, он сам пришел к вере во Христа и, оставив службу, предался молитвам, и многих сограждан обратил в веру христианскую. Когда же о его подвижничестве стало известно правителю, Зосиму схватили, заковали в кандалы и подвергли пыткам жесточайшим, требуя отречения от веры. Однако мучители не смогли добиться от Зосимы желаемого, несмотря на то, что подвергли его испытаниям голодом, жаждой, телесными наказаниями. Даже когда его тело стали терзать раскаленным металлом, мученик не был сломлен и неустанно молился. В ярости и бессилии правитель велел казнить непокорного.

В народе имя Зосимы тесно связано с пчелами, которых всегда почитали на Руси. Пчелы давали мед, считавшийся источником неиссякаемой силы и залогом крепкого здоровья. В каждой семье обязательно заготавливали мед. Без этого целебного продукта не обходилась ни одна семья. И в наши времена, несмотря на достижения науки, никто не оспаривает уникальные свойства меда. Именно поэтому к празднованию Дня Зосимы Пчельника в прежние времена относились с благоговением.

Чего нельзя делать 2 июля 2020 года

Запрещено в День Зосимы Пчельника брать в долг. Нельзя и самому давать взаймы другим. И обязательно до 2 июля нужно рассчитаться со всеми долгами, чтобы потом не маяться весь год. О достатке в давние времена иногда судили по количеству ульев, но 2 июля категорически нельзя было пересчитывать пчел. Существовало поверье, что из-за этого пчелы могут вымереть, а это всегда предвещало большую беду.

Традиции и обряды, поверья и приметы:

Любое начинание 2 июля рано или поздно приведет к успеху. Если же в этот день вам пришлось пережить неприятные минуты, или страдать, в самое ближайшее время вас ждет повод для радостных переживаний. По приметам, если пчелы прячутся в ульи, скоро будет непогода. А малоподвижные на стенках пчелы предвещают жаркие дни.

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