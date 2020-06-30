Пресс-служба Партии «Платформа “Достоинство и правда”» распространила декларацию, в которой требует от правительства субсидировать закупку фермерами семенного материала, сообщает агентство Инфотаг.

Необходимость такого шага оппозиция объясняет неблагоприятными погодными условиями зимы и весны. Предлагается выделять по 4 лея за килограмм семян пшеницы, закупаемой фермерами. «Учитывая объемы внутреннего потребления, нам нужно около 60 тысяч тонн семян пшеницы. Из-за того, что засуха затронула почти две трети полей, фонд субсидирования закупки семян должен составить порядка 160 миллионов леев», – говорится в декларации.

Читайте также: Гацкан, обвинявший Канду в краже миллиарда, вступил в… Pro Moldova

ПСРМ исключает какие-либо переговоры с предателями и перебежчиками

Узнай, какое вознаграждение получил Гацкан за предательство ПСРМ