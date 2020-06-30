Представители партий Pro Moldova и «ШОР» совместно обсудили возможности отправить в отставку правительство Иона Кику и сформировать новый кабинет министров.

По итогам переговоров оба политформирования распространили декларации, в которых призвали других народных избранников присоединиться к ним. «Депутаты политической Партии «ШОР» и Pro Moldova подтвердили необходимость отставки нынешнего правительства, потерявшего политическую поддержку, доверие граждан и любую внешнюю поддержку. Кроме того, стороны согласились с тем, что необходимо сформировать вместе с представителями других оппозиционных парламентских политических формирований новое правительство, находящее решения в интересах страны и граждан», – говорится в декларации Партии «ШОР». Впрочем, пока с ней на контакты не идут ни оппозиционная Платформа «Достоинство и правда», ни Партия «Действие и солидарность».

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