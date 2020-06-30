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Газета "Кишиневские новости"

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Новак: Мафия покупает депутатов, чтобы снова захватить страну

30 июня
16:41 2020
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Григоре Новак, депутат от ПСРМ, утверждает, что покупая депутатов, Плахотнюк и Шор готовят путь Майе Санду к президентским выборам

Предательство Штефана Гацкана, который продался за деньги, свидетельствует о важной вещи: основная борьба в Молдове ведется между ПСРМ и президентом Игорем Додоном, с одной стороны, и олигархами, которые новь хотят захватить страну, с другой. Об этом в социальной сети написал депутат от ПСРМ Григоре Новак.

«Мафия, используя мешок с деньгами, украденными у нашего народа, покупает депутатов, чтобы снова захватить страну. Но главное препятствие они видят в Игоре Додоне и ПСРМ, которые сопротивляются мафиози. Поэтому они запускают всяческую ложь посредством олигархических консерв, подкупают депутатов и местных избранников с тем, чтобы ударить по главе государства и в социалистам», – написал Новак.

По его мнению, таким образом Плахотнюк и Шор хотят подготовить путь к президентским выборам для Майи Санду.

«Она радуется отравленному яблоку Плахотнюка? Люди не слепые, видят все. Граждане не глупые, они все понимают. И сделают правильный выбор, не сдадут страну олигархам и мафии», – заключил депутат.

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