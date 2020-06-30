Вторник, 30 июня 2020, 17:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Волочкова пошла в народ пешком, через лес

30 июня
16:36 2020
Версия для печати

На бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову составлены два административных протокола за нарушение карантина, пишет Telegram-канал Mash.

Экс-балерина тайком пробралась в нижегородское село Дивеево, изолированное из-за пандемии, чтобы помолиться в местной церкви. В этом населенном пункте на 100 человек зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. «Но запреты не для артистки, она бросила тачку возле КПП и пошла в святыне пешком. Через лес. Позаглядывала в дома,  поболтала с народом – народ был гостье не рад. На Волочкову составили два протокола за нарушение карантина. Местный губернатор призвал танцовщицу к ответственности», – пишет Telegram-канал Mash.

Читайте также: Гацкан, обвинявший Канду в краже миллиарда, вступил в… Pro Moldova

ПСРМ исключает какие-либо переговоры с предателями и перебежчиками

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,02–0,88%
EUR19,07–1,22%
GBP20,91–1,06%
UAH0,64–0,64%
RON3,94–1,15%
RUB0,24–2,38%

Курсы валют в MDL на 30.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд