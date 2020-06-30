На бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову составлены два административных протокола за нарушение карантина, пишет Telegram-канал Mash.

Экс-балерина тайком пробралась в нижегородское село Дивеево, изолированное из-за пандемии, чтобы помолиться в местной церкви. В этом населенном пункте на 100 человек зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. «Но запреты не для артистки, она бросила тачку возле КПП и пошла в святыне пешком. Через лес. Позаглядывала в дома, поболтала с народом – народ был гостье не рад. На Волочкову составили два протокола за нарушение карантина. Местный губернатор призвал танцовщицу к ответственности», – пишет Telegram-канал Mash.

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