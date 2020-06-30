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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье стали меньше пить и закусывать

30 июня
16:11 2020
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На левом берегу Днестра сократилось производство водки, вина и пива, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”

Хмельных напитков в регионе за январь – май выпущено на 120 миллионов 754 тысячи рублей. Это на 29,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В Приднестровье, согласно статистике, отмечается снижение производства по всем группам потребительских товаров.      

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