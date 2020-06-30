У частной клиники, принадлежащей Штефану Гацкану, протестуют недовольные граждане.

Более сотни возмущенных граждан протестуют у частной клиники Штефана Гацкана. Люди требуют, чтобы депутат, покинувший фракцию социалистов и перешедший в группу Pro Moldova, сдал мандат народного избранника.

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