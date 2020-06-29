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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 30 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 30 июня
29 июня
20:26 2020
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По Святцам 30 июня День Ангела у Иосифа, Кирилла, Климента, Максима, Никиты, Пелагеи, Савелия.

Благородные и с самого детства заряженные на успех, они покорят любые вершины благодаря упорству и трудолюбию. Они никогда не станут показушниками, им чуждо высокомерие. При этом они уверены в своих силах и способны добиться в жизни всего, чего пожелают, так как звезды подарили им живой пытливый ум, неиссякаемую энергию и очень творческую натуру. За простоту в общении и отсутствие снобизма их любят и высоко ценят окружающие. Рожденные в этот день в процессе взросления делятся по темпераменту на два типа: одни – любители размеренной спокойной жизни в счастливом семейном кругу, и другие – весельчаки, у которых жизнь должна бурлить и изобиловать яркими красками.

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