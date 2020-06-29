Активисты Pro Moldova, ежедневно призывающие к борьбе с коронавирусом, проводят встречи с нарушением санитарных норм

Партия Pro Moldova проводит встречи с членами формирования в пансионате Лалова. В мероприятии участвовали свыше 50 человек, что запрещено во время эпидемии. Читатель сайта politics.md отправил видео с места события (см. видео: https://youtu.be/Td9MoleLj0s еще: https://youtu.be/wrM10Sjd00k ).

Кстати, сегодня Андриан Канду, лидер группы депутатов Pro Moldova опубликовал снимки из Резинского района. Депутат написал, что отправился общаться с гражданами.