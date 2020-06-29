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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Pro Moldova законы в разгар эпидемии не писаны?

29 июня
20:26 2020
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Активисты Pro Moldova, ежедневно призывающие к борьбе с коронавирусом, проводят встречи с нарушением санитарных норм

Партия Pro Moldova проводит встречи с членами формирования в пансионате Лалова. В мероприятии участвовали свыше 50 человек, что запрещено во время эпидемии. Читатель сайта politics.md отправил видео с места события (см. видео: https://youtu.be/Td9MoleLj0s еще: https://youtu.be/wrM10Sjd00k ).

Кстати, сегодня Андриан Канду, лидер группы депутатов Pro Moldova опубликовал снимки из Резинского района. Депутат написал, что отправился общаться с гражданами.

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