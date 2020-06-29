30 июня 2020 года (17 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти трех братьев-мучеников – Мануила, Савела и Исмаила

История

Три молодых человека Мануил, Савел и Исмаил выросли в знатной семье, где мать была христианкой, а отец-перс язычником. Мать вырастила сыновей в вере в Христа. Когда братья выросли и пошли на военную службы, они отправились с дипломатической миссией в Рим, где их тепло принимал император Юлиан. Дорогих гостей он пригласил поучаствовать в проводимом обряде. Для молодых людей, выросших в христианской вере, языческий обряд жертвоприношения был чужд, и они ответили отказом императору. Гнев римского властителя был так велик, что избиение, вонзенные в тела спицы и гвозди, показались Юлиану недостаточным наказанием – после жутких пыток братья были обезглавлены. И когда тела бедных братьев уже собирались сжечь, земля разверзлась, чтобы принять их. А через двое суток земля вернула благоухающие тела святых мучеников молящимся христианам. Мощи были с честью погребены и прославились чудотворением.

Чего нельзя делать 30 июня 2020 года

Так как это период поста, нельзя употреблять в пищу мясные, рыбные, молочные продукты.

Ругаться запрещается. Нельзя желать человеку зла – все вернётся. К домашним животным особо ласковым надо быть.

Издревле нельзя было ходить на реку за кувшинками, которые в это время как раз расцветают, так как нечисть на дно утащит.

Поверья и приметы

День считался нехорошим. Связывали это с разгулом нечисти, которая пыталась заманить человека в лес или на реку. А так как в этот день раньше на Руси праздновали «Молодого Ярило», то традиции слились. Проводились ярмарки. По обычаю, разводились костры на берегу реки и готовились блюда из яиц. От количества отваренных яиц зависело, как куры нестись будут. И на погоду приметы были: к ветру сильному – закат багровый, а к хорошей погоде – гроза в ночь.