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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 536 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 536 смертей от инфекции
29 июня
18:56 2020
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В течение прошедшего дня, 29 июня, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 80-летняя женщина из Кишинева, 48-летний мужчина из Сынджерейского района, 60-летний мужчина из Сынджерейского района.

На вечер 29 июня 9229 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 536 человек умерли от инфекции.

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