Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 536 смертей от инфекции
29 июня
18:56 2020
В течение прошедшего дня, 29 июня, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.
Это 80-летняя женщина из Кишинева, 48-летний мужчина из Сынджерейского района, 60-летний мужчина из Сынджерейского района.
На вечер 29 июня 9229 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 536 человек умерли от инфекции.
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