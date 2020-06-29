В течение прошедшего дня, 29 июня, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 80-летняя женщина из Кишинева, 48-летний мужчина из Сынджерейского района, 60-летний мужчина из Сынджерейского района.

На вечер 29 июня 9229 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 536 человек умерли от инфекции.

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