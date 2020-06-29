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Газета "Кишиневские новости"

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Как оценивают граждане Молдовы участие военных РМ в параде в Москве

29 июня
17:41 2020
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Свыше 54% сограждан положительно оценивают участие молдавских военных в параде на Красной площади. Таковы данные соцопроса, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов.

Согласно данным, 27,8% респондентов ответили, что оценивают это событие очень положительно, а 26,5% – положительно. 19,5% заявили о негативной оценке, 16,8% назвали это очень отрицательным явлением. 9,4% участников опроса затруднились ответить. Соцопрос проводился по телефону с 20 по 27 июня, выборка составила 1127 человек, погрешность – 3%.

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