Понедельник, 29 июня 2020, 20:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Подавляющее число граждан за идею Додона о российском кредите

29 июня
17:26 2020
Версия для печати

Свыше 60% респондентов соцопроса положительно оценивают намерение президента Игоря Додона возобновить переговоры о выделении Молдове российского кредита в 200 млн евро. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, 36,9% высказались очень положительно об инициативе главы государства, еще 26,2% отнеслись позитивно. Не смогли ответить на вопрос – 7,5% опрошенных. Соцопрос проводился по телефону с 20 по 27 июня, выборка составила 1127 человек, погрешность – 3%.

Читайте также: Что говорят звезды с 29 июня по 5 июля

Нумерология: Как вычислить число счастья

Что нам готовит день грядущий – 29 июня

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,23%
EUR19,29–0,10%
GBP21,08–0,74%
UAH0,64–0,46%
RON3,98+0,06%
RUB0,24–1,08%

Курсы валют в MDL на 29.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд