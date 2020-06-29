Свыше 60% респондентов соцопроса положительно оценивают намерение президента Игоря Додона возобновить переговоры о выделении Молдове российского кредита в 200 млн евро. Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, 36,9% высказались очень положительно об инициативе главы государства, еще 26,2% отнеслись позитивно. Не смогли ответить на вопрос – 7,5% опрошенных. Соцопрос проводился по телефону с 20 по 27 июня, выборка составила 1127 человек, погрешность – 3%.

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