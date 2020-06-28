Луна в Весах. Доверьтесь своей интуиции – она не подведет

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

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Что говорят звезды с 29 июня по 5 июля

Что же готовит нам царица ночи 29 июня?

День неоднозначный. Радость от удачи может смениться разочарованием. Это связано с тем, что понедельник находится под влиянием Луны, а это означает эмоциональную нестабильность. Хотя в общем это период подъёма активности и концентрации энергии. Наступает время для больших дел и решения сложных задач. То, что требует упорства и активных действий, будет идти как по маслу. В течение дня будут спорные ситуации – взвесьте все «за» и «против», если остались сомнения, доверьтесь своей интуиции – она не подведет. И постарайтесь не идти на поводу у своих эмоций, в этот день их следует держать под контролем, иначе конфликтов не избежать.

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Нумерология: Как вычислить число счастья

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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