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Газета "Кишиневские новости"

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Письмо до жительницы туманного Альбиона шло 54 года

28 июня
18:11 2020
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Британской почте спешить некуда

Отправителем была сестра адресата, и судя по почтовому штемпелю, письмо опустили в почтовый ящик в… 1966 году. К тому же в конверте лежал календарик за тот же год. Расстояние между сестрами в момент отправки письма составляло чуть больше ста километров.

Почему для преодоления столь небольшого пути письму потребовалось свыше полувека, представители почтового ведомства Великобритании объяснить не смогли. Они только заявили, что письмо вовсе не было потеряно. Его просто не отправили вовремя, и оно где-то залежалось. Недавно его обнаружили и доставили адресату, пишет «The Daily Mail».

Судя по всему, девиз британской почты с античных времен не изменился: «Торопись не спеша».

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