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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В древности индейцы Мексики умели составлять географические карты

28 июня
18:06 2020
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А вот письменности они еще не знали

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики сделали интересную находку. Огромная базальтовая глыба была испещрена узорами.

При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это непросто рисунки, а самая настоящая географическая карта местности в окрестностях вулкана Фуэго-де-Колима. На камне можно было различить расположение оврагов, рек и ручьев, а также символическое изображение окрестных деревень.

Археологи определили возраст карты примерно в две тысячи лет. А в те времена населявшие этот регион племена еще не знали письменности. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная каменная карта призвана была донести знания до потомков, сообщает vesti.ru.    

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