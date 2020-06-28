А вот письменности они еще не знали

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики сделали интересную находку. Огромная базальтовая глыба была испещрена узорами.

При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это непросто рисунки, а самая настоящая географическая карта местности в окрестностях вулкана Фуэго-де-Колима. На камне можно было различить расположение оврагов, рек и ручьев, а также символическое изображение окрестных деревень.

Археологи определили возраст карты примерно в две тысячи лет. А в те времена населявшие этот регион племена еще не знали письменности. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная каменная карта призвана была донести знания до потомков, сообщает vesti.ru.