В древности индейцы Мексики умели составлять географические карты
28 июня
18:06 2020
А вот письменности они еще не знали
Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики сделали интересную находку. Огромная базальтовая глыба была испещрена узорами.
При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это непросто рисунки, а самая настоящая географическая карта местности в окрестностях вулкана Фуэго-де-Колима. На камне можно было различить расположение оврагов, рек и ручьев, а также символическое изображение окрестных деревень.
Археологи определили возраст карты примерно в две тысячи лет. А в те времена населявшие этот регион племена еще не знали письменности. Ученые пришли к выводу, что обнаруженная каменная карта призвана была донести знания до потомков, сообщает vesti.ru.