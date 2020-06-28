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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова расплачивается за ошибки двухлетней давности

28 июня
15:46 2020
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Пятеро преподавателей Турецкого лицея “Orizont” из Кишинева, высланные на родину против их воли, получат от правительства компенсацию по 25 тысяч евро каждый.

Такое решение принял Европейский суд по правам человека. Преподавателей в Анкаре обвинили в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Советник премьер-министра Молдовы Виталий Драганча по этому поводу заявил: «В отношении пяти граждан Турции правительство выплатит каждому по 25 тысяч. В случае других граждан Турции есть нюансы. Как только юридические этапы будут пройдены, государство заплатит и им».

Для справки: 6 сентября 2018 года из Молдовы в Турцию были депортированы преподаватели лицея “Orizont”. Их обвинили в пособничестве организаторам попытки госпереворота в Турции в 2016 году и приговорили к тюремным срокам. Генпрокуратура считает главным виновником случившегося бывшего директора СИБ Василе Ботнаря, отдававшего незаконные распоряжения своим подчиненным.

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