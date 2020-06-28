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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 28 июня 9081 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 28 июня 9081 человек излечились
28 июня
11:51 2020
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На сегодняшний день в стране 9081 человек прошли лечение и 526 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2393 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 603, медсестры – 957, фармацевты – 28, дворники – 122, вспомогательный персонал – 683 человека. Состояние здоровья 469 инфицированных – тяжелое (в том числе 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1181 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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