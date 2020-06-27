28 июня 2020 года (15 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти мученика Вита (Фита) Римского

История:

Согласно древним легендам, Фит погиб от рук палачей в отроческом возрасте за то, что ни при каких условиях не хотел отречься от веры христианской. Произошло это на рубеже 3 и 4 веков. Несмотря на юный возраст, Фит уже в 13 лет обрел дар целительства, который получил от Всевышнего в награду за веру и любовь к людям. Его способности оказались столь сильными, что люди во множестве приходили к нему в надежде получить избавление от недугов. Слухи об уникальных дарах Фита дошли до императора Диоклетиана, правившего в те давние времена. Правитель решил, что столь юного и необычного поданного нужно обратить в язычество, а сделать это будет легко. Каково же было его удивление, когда никакие уговоры и угрозы не смогли заставить юнца выполнить желание императора. В гневе Диоклетиан приказал подвергнуть пыткам Фита, а заодно и его наставника и кормилицу. Но и тут правителя ждало поражение: ни истязание плоти, ни травля дикими зверями не смогли заставить святого юношу отречься от праведной веры. Более того, и звери, и ядовитые змеи вместо нанесения смертельных ран покорно расстилались у ног Фита. Тогда по приказу Диоклетиана мученика Фита казнили. Святого Фита, но под схожим именем Вита чтут во многих европейских странах. Например, в Германии даже есть статуя великомученика Вита, которому и в наши дни поклоняются люди.

Чего нельзя делать 28 июня 2020 года

В традициях русского народа с древних времен, а часто и поныне соотносить народные и церковные праздники с характером работы на полях. Поэтому каждое из таких событий непременно связывали с тем, каким будет урожай, от чего полностью зависела жизнь большинства семей на Руси испокон веков.

День Фита приходится на завершение посевных, и крестьяне в этот день молились о хорошем урожае. Но при этом категорически запрещалось 28 июня веселиться и скандалить. Нельзя в этот день отказываться от помощи близким или нуждающимся. Даже плохие сны не стоит в этот день рассказывать, чтобы ненароком не спровоцировать их исполнение.

Поверья и приметы:

28 июня о предстоящем хорошем урожае можно было судить по обильной утренней росе. Стрекотание кузнечиков предупреждало о плохой погоде. Ну, а если скот вдруг рано уходил с пастбищ, это означало в скором времени грозу.

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