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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 28 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 28 июня
27 июня
21:56 2020
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По Святцам 28 июня День Ангела у Григория, Ефрема, Киры, Михаила, Модеста, Семена, Федора.

Прекрасные волевые качества, сильный характер, решительность и целеустремленность характеризуют рожденных 28 июня. Это люди упорные, смело преодолевающие любые преграды. Они никогда не нанесут удар в спину и не будут плести интриги – коварство им не свойственно. Судьба подарила им дар убеждения и умение подобрать ключик к сердцу каждого, что позволяет именинникам этого дня получать желаемое практически от любого человека. На этом строится их успешная жизнь. Они умеют понимать людей и хорошо в них разбираются, потому в жизни всегда опираются на крепкие партнерские отношения и верных друзей.

Поздравляем именинников!

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