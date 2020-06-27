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Газета "Кишиневские новости"

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Пятая колона пробралась в Верховную Раду

27 июня
14:06 2020
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Депутат Верховной Рады, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько предложила лишать свободы тех, кто «поддерживает оккупацию полуострова Россией», сообщает Страна.ua

Народная избранница, выступая в эфире одного из телеканалов, сообщила: «Хочу сказать об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, это закон о непризнании оккупации. У нас такая ситуация, когда часто российские нарративы раскалывают общество. Есть пятая колонна, многие едут в Москву, поддерживают публично оккупацию Крыма. Мне кажется в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, находящихся, кстати, даже в нашем парламенте». Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что «освобождение Крыма должно стать национальной идеей» для граждан страны.

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