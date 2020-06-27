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Газета "Кишиневские новости"

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Кто пытался завербовать Саакашвили

27 июня
14:06 2020
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Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили в рамках интернет-проекта «ГОРДОН» рассказал, как общался с Владимиром Путиным в 2006 году в Минске во время саммита СНГ, сообщает «Военное обозрение».   

В то время начинался непростой, сопровождавшийся скандалами, процесс вывода российских войск с территории Грузии. По словам Саакашвили, российский президент тогда еще пытался его завербовать. «Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено, разговор был глаза в глаза, и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», – делился давними впечатлениями с аудиторией Саакашвили, занимавший должность президента Грузии с 2004 по 2013 годы. Напомним, что в 2008 году, в августе, произошли военные конфликты в Южной Осетии и Абхазии, в провоцировании которых обвиняют экс-президента.    

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