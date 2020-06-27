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Газета "Кишиневские новости"

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Потери США в Афганистане ставят в вину «российскому подразделению»

27 июня
13:01 2020
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Некое тайное «российское подразделение» якобы выдавало талибам вознаграждение за убийство солдат западной коалиции в Афганистане, сообщает The New York Times.

Как обычно, издание ссылается на некие источники, которые не называет. В материале говорится о событиях 2019 года, когда погибло 20 американских военнослужащих. По версии NYT, некое подразделение «стоящее за попытками убийства и другими тайными операциями в Европе платило талибам за нападения на войска западной коалиции». К такому выводу пришла американская разведка, после допросов боевиков в Афганистане. Российское посольство назвало распространенную информацию необоснованной и призвало американцев остановить распространение лживых новостей. «Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников  посольств России в Вашингтоне и Лондоне», – говорится в релизе дипломатического представительства.

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