Некое тайное «российское подразделение» якобы выдавало талибам вознаграждение за убийство солдат западной коалиции в Афганистане, сообщает The New York Times.

Как обычно, издание ссылается на некие источники, которые не называет. В материале говорится о событиях 2019 года, когда погибло 20 американских военнослужащих. По версии NYT, некое подразделение «стоящее за попытками убийства и другими тайными операциями в Европе платило талибам за нападения на войска западной коалиции». К такому выводу пришла американская разведка, после допросов боевиков в Афганистане. Российское посольство назвало распространенную информацию необоснованной и призвало американцев остановить распространение лживых новостей. «Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», – говорится в релизе дипломатического представительства.