Суббота, 27 июня 2020, 13:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что обещает Павел Глоба Стрельцам в июле 2020

Что обещает Павел Глоба Стрельцам в июле 2020
27 июня
12:46 2020
Версия для печати

В финансовом плане июль очень благоприятный для Стрельцов месяц

Представители этого знака – неутомимые труженики, именно этим объясняется тот факт, что Стрельцы всегда при деньгах. Очень увлекающиеся, они всегда работают, не считаясь со своим временем. Для людей, живущих в таком ритме, рано или поздно наступает день, когда внезапно возникают проблемы со здоровьем.

Представители этого знака всегда активны и полны энергии, в июле для них Судьба открывает потрясающие перспективы в финансовом плане. И чтобы в полной мере иметь возможность ими воспользоваться, известный астролог Павел Глоба рекомендует Стрельцу правильно расходовать свою энергию – работа и отдых должны грамотно чередоваться. Только человек здоровый может работать с полной отдачей, как привык Стрелец. Перегрузки в июле могут нанести урон здоровью.

Павел Глоба рекомендует представителям этого знака включать в рацион питания больше овощей и фруктов, найти время для физических нагрузок – пеших прогулок в парке или езды на велосипеде – и обязательно высыпаться, так как стрессы и высокая утомляемость могут «разбудить старые раны».

Правильное питание, разумные физические нагрузки, чередующиеся с отдыхом, и сон – укрепят здоровье и прибавят энергии, что естественно скажется и на доходах, а главное, вы сможете использовать все денежные перспективы, которые Судьба откроет для вас.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,170,00%
EUR19,260,00%
GBP21,18+0,03%
UAH0,640,00%
RON3,980,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 27.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд