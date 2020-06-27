В финансовом плане июль очень благоприятный для Стрельцов месяц

Представители этого знака – неутомимые труженики, именно этим объясняется тот факт, что Стрельцы всегда при деньгах. Очень увлекающиеся, они всегда работают, не считаясь со своим временем. Для людей, живущих в таком ритме, рано или поздно наступает день, когда внезапно возникают проблемы со здоровьем.

Представители этого знака всегда активны и полны энергии, в июле для них Судьба открывает потрясающие перспективы в финансовом плане. И чтобы в полной мере иметь возможность ими воспользоваться, известный астролог Павел Глоба рекомендует Стрельцу правильно расходовать свою энергию – работа и отдых должны грамотно чередоваться. Только человек здоровый может работать с полной отдачей, как привык Стрелец. Перегрузки в июле могут нанести урон здоровью.

Павел Глоба рекомендует представителям этого знака включать в рацион питания больше овощей и фруктов, найти время для физических нагрузок – пеших прогулок в парке или езды на велосипеде – и обязательно высыпаться, так как стрессы и высокая утомляемость могут «разбудить старые раны».

Правильное питание, разумные физические нагрузки, чередующиеся с отдыхом, и сон – укрепят здоровье и прибавят энергии, что естественно скажется и на доходах, а главное, вы сможете использовать все денежные перспективы, которые Судьба откроет для вас.