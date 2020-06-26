Лидер PRO Moldova Андриан Канду и члены его формирования попались на лжи, распространяя в социальных сетях новость аффилированного сайта paranteze.md

В материале «Эксклюзивные кадры, снятые дроном! Ущерб, нанесенный наводнением в Крива и Липканах. Правительство делает вид, что ничего не происходит» представлены фотографии, на которых запечатлена пойма реки Прут.

Однако жители Крива и Липкан Бричанского района опровергли это сообщение, пояснив, что снимки являются поддельными. Позднее paranteze.md уточнил, что «сотрудник пресс-службы Инспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу сообщила, что в Крива и Липканах не были наводнены жилища, а только земельные наделы, и уровень воды снижается. Кадры, снятые с дрона, охватывают сектор реки Прут, но со стороны Украины».

Опубликовавшие первоначальный вариант новости Андриан Канду и активный сторонник формирования PRO Moldova Ион Харгел после этого удалили его из своих аккаунтов.