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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровцев продолжать штрафовать, но по минимуму

26 июня
16:46 2020
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Верховный Совет ПМР принял поправки в кодекс об административных нарушениях. До отмены карантина 30 сентября этого года сотрудники органов внутренних дел и министерства госбезопасности получили право составлять протоколы на нарушителей санитарно-эпидемиологических норм, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Поправки в Кодекс были разработаны по инициативе лидера региона Вадима Красносельского. В рамках режима чрезвычайного положения сотрудники двух ведомств могли составлять протоколы на нарушителей, но потеряли это право в связи с недавней отменой ЧП. Депутат Верховного Совета Галина Антюфеева в ходе обсуждения поправок отметила: «В основном составляются протоколы предупредительного характера. Что касается штрафов за нарушение карантина, их размер значительно ниже, чем у соседей. Для физических лиц – от 5 до 25 минимальных заработных плат».

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