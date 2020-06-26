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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Стратегическое партнерство с Россией – на высоком уровне

Додон: Стратегическое партнерство с Россией – на высоком уровне
26 июня
12:26 2020
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«У нас был очень хороший разговор в Москве, отношения очень хорошие», – так ответил Игорь Додон на вопрос о его отношениях с российским президентом Владимиром Путиным

Напомним, что во время визита в РФ Игорь Додон принял участие в параде на Красной площади, а также провел встречи с российскими официальными лицами, в том числе и с Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что, вопреки непростой политической ситуации в стране и блокированию оппозицией российского кредита, стратегическое партнерство с Россией находится на высоком уровне.

Уточним, что после возвращения из Москвы Игорь Додон сообщил, что переговоры о выделении кредиты будут возобновлены. Также ему удалось договориться о продлении преференциального режима для молдавского экспорта. Кроме того, предстоит решить проблему с разрешительными документами для транспортников, а аграриям, пострадавшим в результаты засухи, обещано бесплатное дизтопливо из России.

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