«У нас был очень хороший разговор в Москве, отношения очень хорошие», – так ответил Игорь Додон на вопрос о его отношениях с российским президентом Владимиром Путиным

Напомним, что во время визита в РФ Игорь Додон принял участие в параде на Красной площади, а также провел встречи с российскими официальными лицами, в том числе и с Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что, вопреки непростой политической ситуации в стране и блокированию оппозицией российского кредита, стратегическое партнерство с Россией находится на высоком уровне.

Уточним, что после возвращения из Москвы Игорь Додон сообщил, что переговоры о выделении кредиты будут возобновлены. Также ему удалось договориться о продлении преференциального режима для молдавского экспорта. Кроме того, предстоит решить проблему с разрешительными документами для транспортников, а аграриям, пострадавшим в результаты засухи, обещано бесплатное дизтопливо из России.