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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июня 15078 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июня 15078 зараженных
24 июня
22:41 2020
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К вечеру 24 июня в Молдове зарегистрированы 364 новых случая заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ

Всего проведено тестов в этот день – 1988, из них первичных – 1547, а повторных 441.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 15078 человек.

Из 364 новых случаев на сегодняшний день 42 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 25, дворники – 1, сотрудники вспомогательного персонала – 11.

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