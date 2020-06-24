Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июня 15078 зараженных
24 июня
22:41 2020
К вечеру 24 июня в Молдове зарегистрированы 364 новых случая заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ
Всего проведено тестов в этот день – 1988, из них первичных – 1547, а повторных 441.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 15078 человек.
Из 364 новых случаев на сегодняшний день 42 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 25, дворники – 1, сотрудники вспомогательного персонала – 11.