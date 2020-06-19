Погодное ненастье неожиданно продемонстрировало, как на самом деле проводятся ремонтные работы на дорогах в Оргееве

Рекламные лозунги сторонников беглого мэра Оргеева Илона Шора о грядущем превращении города в подобие процветающего Монако оказались полной фикцией, за которой стоит сплошная показуха. На главной улице города В. Лупу, где совсем недавно прошло торжественное открытие отремонтированной дороги, а еще утром велись работы, большую часть асфальта за ночь смыло дождем. Как пишет telegraph.md, строители, подгоняемые заказчиками, чтоб не отменять мероприятие, клали новый асфальт прямо на лужи. Впрочем, вряд ли это сильно расстроит Шора, которого правоохранительные органы подозревают в причастности к выводу за рубеж огромных денежных сумм. На многие миллионы, «позаимствованные» у граждан Молдовы, можно с легкостью позволить себе такие шалости, как показуха с дорогой в период проливного дождя. Деньги-то не свои, а значит – и сожалеть не о чем.