Парламентская фракция ПСРМ – единая, хорошо организованная команда, и никто из ее состава не уйдет, несмотря на попытки подкупа. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Если мы посмотрим на список и на тех, кто вошел в него, мы увидим людей, которые работали, кого партия ценит и у которых есть поддержка в территории. Они знают, что за ними стоят избиратели, которые потребуют ответа, в том числе и за то, что они продолжают делать», – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ уточнил, что попытки подкупа есть, но о них немедленно сообщается руководству партии.

«Мы не боимся, что член нашей фракции может уйти в другой политической проект», – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Напомним, что недавно президент Игорь Додон заявил, что депутатам-социалистам предлагают по 500 тыс. евро за переход в Партию «Шор» и группу Pro Moldova. Позже Генеральная прокуратура сообщила, что на основании поданной жалобы депутата возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 3 июня