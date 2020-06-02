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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы отправился с рабочим визитом в Бричанский район

Президент Молдовы отправился с рабочим визитом в Бричанский район
02 июня
21:06 2020
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Во время визита Игорь Додон вручил награды заслуженным и авторитетным жителям района. Среди них бывший тренер национальной сборной Молдовы по боксу Петр Кадук и ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница, удостоенные высшей награды нашей страны – Ордена Республики.

В продолжение поездки в Бричанский район глава государства ознакомился с работой нескольких агропромышленных предприятий.

«Приветствовал работу этих аграрных хозяйств и поблагодарил за высокие достижения на благо района и страны, пообещал активную помощь государства отечественному сельскому хозяйству», – написал по итогам визита в район президент.

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