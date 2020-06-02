Во время визита Игорь Додон вручил награды заслуженным и авторитетным жителям района. Среди них бывший тренер национальной сборной Молдовы по боксу Петр Кадук и ветеран Великой Отечественной войны Илларион Рожница, удостоенные высшей награды нашей страны – Ордена Республики.

В продолжение поездки в Бричанский район глава государства ознакомился с работой нескольких агропромышленных предприятий.

«Приветствовал работу этих аграрных хозяйств и поблагодарил за высокие достижения на благо района и страны, пообещал активную помощь государства отечественному сельскому хозяйству», – написал по итогам визита в район президент.