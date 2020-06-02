На сегодняшний день в стране 4738 человек прошли лечение и 307 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1646 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 387, медсестер – 646, фармацевтов – 21, фельдшеров – 88, вспомогательного персонала – 504 человека. Состояние здоровья 255 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 619 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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