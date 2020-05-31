На сегодняшний день в стране 4581 человек прошли лечение и 295 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1612 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 381, медсестер – 626, фармацевтов – 21, фельдшеров – 87, вспомогательного персонала – 497 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 251 инфицированного – тяжелое (в том числе 22 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 636 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.