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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 31 мая 4581 человек излечились

31 мая
20:31 2020
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На сегодняшний день в стране 4581 человек прошли лечение и 295 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1612 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 381, медсестер – 626, фармацевтов – 21, фельдшеров – 87, вспомогательного персонала – 497 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 251 инфицированного – тяжелое (в том числе 22 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 636 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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