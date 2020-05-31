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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 мая 8251 зараженный

31 мая
20:26 2020
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К вечеру 31 мая в Молдове зарегистрированы 153 новых случая заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 804, из них первичных – 673, а повторных 131.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8251 человек.

Из 153 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе 2 врачей, 11 медсестер, 1 дворник и 4 сотрудника вспомогательного персонала.

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