Авторитетный молдавский журналист Сергей Ткач отреагировал на грубый выпад телеведущих ТV-8 Наты Албот и Андрея Болокана в адрес коллеги Елены Левицкой-Пахомовой. Для удобства интернет пользователей мы разбили его статью на главки.

Глава 4

Высказывания Петру Маковея примечательны тем, что они явно перекликаются с ответом авторов программы, претендующей на юмор. Болокан и Албот в социальной сети огрызнулись: «Короче говоря — хорошо это или плохо, что обиделась сотрудница „НТВ-Молдова“, которая считает себя журналисткой?».

Но еще более интересно то, что телеканал, выдавший в эфир «наезд» на Елену Левицкую-Пахомову, ни много ни мало, а как бы учрежден НПО. По крайней мере, Наталья Морарь, председатель общественной ассоциации Media-Alternativa, официально отвечает за все хорошее и плохое на этом телеканале и, разумеется, вещательную политику (либо ее отсутствие).

ТВ-8 всюду позиционирует себя независимой организацией и «свободной площадкой». Эксперты знают о существовании удивительного уравнения, НПО+независимое СМИ=иностранное финансирование. И эта формула работает в Белоруссии, России, Украине и других странах.

И, разумеется, в Молдове. Молдавские «независимые» СМИ финансируют фонд Конрада Аденауэра, фонд Сороса, NED, посольство США, EED, правительство Румынии, другие страны и структуры.

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