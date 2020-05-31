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Газета "Кишиневские новости"

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Днестровских карасей взяли под защиту

31 мая
12:41 2020
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Верховный совет Приднестровья ввел постоянный запрет на промышленный лов рыбы в реке Днестр, сообщает Sputnik.

Заместитель председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса ВС Олег Леонтьев так обосновал это решение: “Мы хотим, чтобы запреты, которые действуют в период нереста рыбы, давали результаты. Чтобы люди могли пойти к реке с удочкой, спиннингом порыбачить, отдохнуть с семьей. И те, кто вылавливал рыбу в промышленных масштабах, не мешали им”.

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