Верховный совет Приднестровья ввел постоянный запрет на промышленный лов рыбы в реке Днестр, сообщает Sputnik.

Заместитель председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса ВС Олег Леонтьев так обосновал это решение: “Мы хотим, чтобы запреты, которые действуют в период нереста рыбы, давали результаты. Чтобы люди могли пойти к реке с удочкой, спиннингом порыбачить, отдохнуть с семьей. И те, кто вылавливал рыбу в промышленных масштабах, не мешали им”.