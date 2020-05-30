Луна в Деве. В этот день лучше никаких серьезных перемен в жизни не предпринимать.

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 31 мая?

В этот день лучше никаких серьезных перемен в жизни не предпринимать. Для резких телодвижений не самый подходящий день – можно сильно пожалеть о сделанном. Займитесь работой, которая требует скрупулезности и внимательности. Неплохо заняться уборкой, и лучше бы навести порядок там, куда давно руки не доходили. Растущая Луна обеспечит вас таким энергетическим зарядом, который хорошо бы потратить в воскресный день на получение новых знаний. Неплохо бы обратить внимание на свой образ жизни, на пищевые привычки, на здоровье – может пришло время что-то менять? Если ДА, то сейчас самое время! В послеобеденное время не общайтесь с людьми, которым не доверяете, – обманут.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!