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Газета "Кишиневские новости"

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Украина: США с помощью миллиардера Илона Маска разорят Россию

30 мая
14:31 2020
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По мнению журналистов украинского издания “Сегодня”, американский предприниматель Илон Маск в ближайшие несколько лет “разорит” Российскую Федерацию, если отложенный запуск корабля Crew Dragon пройдет удачно. “Впрочем, на случай провала NASA все же заключило с Роскосмосом контракт на полет своего астронавта в октябре 2020 года. При этом, помимо платы 90 миллионов долларов, космическое агентство обязуется доставить на Международную космическую станцию 800 килограммов российских грузов в течение двух с половиной лет”, – сообщает издание.

В Киеве с воодушевлением цитируют пост Илона Маска в Твитере где он написал, что Украина сыграла ведущую роль в “становлении советской, а потом и российской космической отрасли”. Опираясь на такие высказывания в социальных сетях, некоторые аналитики тут же предрекли Украине “светлое космическое будущее”, а, значит, и неизбежный упадок в России.

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