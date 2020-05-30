По мнению журналистов украинского издания “Сегодня”, американский предприниматель Илон Маск в ближайшие несколько лет “разорит” Российскую Федерацию, если отложенный запуск корабля Crew Dragon пройдет удачно. “Впрочем, на случай провала NASA все же заключило с Роскосмосом контракт на полет своего астронавта в октябре 2020 года. При этом, помимо платы 90 миллионов долларов, космическое агентство обязуется доставить на Международную космическую станцию 800 килограммов российских грузов в течение двух с половиной лет”, – сообщает издание.

В Киеве с воодушевлением цитируют пост Илона Маска в Твитере где он написал, что Украина сыграла ведущую роль в “становлении советской, а потом и российской космической отрасли”. Опираясь на такие высказывания в социальных сетях, некоторые аналитики тут же предрекли Украине “светлое космическое будущее”, а, значит, и неизбежный упадок в России.