Председатель Партии Национального единства Октавиан Цыку заявил в городе Ниспорены, что политформирование начинает кампанию под названием “Что значит объединение с Румынией”, сообщает агентство “Инфотаг”.

На въезде в город унионисты выставили румынский флаг. “Мы собираемся посетить каждый район и распространить там брошюры, где приводятся тридцать три аргумента в пользу объединения – политического, экономического, социального и исторического характера”, – объявил Цыку. По его мнению, первым шагом к слиянию двух стран, станет участие Цыку в предстоящих осенью этого года президентских выборах.