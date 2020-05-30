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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский политик Цыку зациклился на объединении с Румынией

30 мая
13:11 2020
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Председатель Партии Национального единства Октавиан Цыку заявил в городе Ниспорены, что политформирование начинает кампанию под названием “Что значит объединение с Румынией”, сообщает агентство “Инфотаг”.

На въезде в город унионисты выставили румынский флаг. “Мы собираемся посетить каждый район и распространить там брошюры, где приводятся тридцать три аргумента в пользу объединения – политического, экономического, социального и исторического характера”, – объявил Цыку. По его мнению, первым шагом к слиянию двух стран, станет участие Цыку в предстоящих осенью этого года президентских выборах.  

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