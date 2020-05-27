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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 27 мая 3975 человек излечились

27 мая
21:06 2020
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На сегодняшний день в стране 3975 человек прошли лечение и 274 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1522 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 356, медсестер – 590, дворников – 81, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 475 человек.Состояние здоровья 259 инфицированных – тяжелое (в том числе 17 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 555 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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