На сегодняшний день в стране 3975 человек прошли лечение и 274 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1522 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 356, медсестер – 590, дворников – 81, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 475 человек.Состояние здоровья 259 инфицированных – тяжелое (в том числе 17 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 555 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.