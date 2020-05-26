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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы вручил Орден Республики ветерану ВОВ

Президент Молдовы вручил Орден Республики ветерану ВОВ
26 мая
20:11 2020
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Во время сегодняшней поездки по стране Игорь Додон навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана, у которого семеро детей, 21 внук и 23 правнука. Глава государства поздравил участника ВОВ с недавним праздником – Днём Победы – и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны.

Затем глава государства встретился с медиками Кантемирского района.

«Поблагодарил местную администрацию и медицинский персонал за успешную борьбу с пандемией. Был рад сообщить им о своем решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Кроме того, проинформировал их о планах правительства вдвое повысить зарплаты всем работникам системы здравоохранения страны», – сказал президент.

Во время встречи с председателем района Анатолием Икимом был обсужден ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог.

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