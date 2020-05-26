Такого мнения придерживается лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану

Попытки лидера ПДС Майи Санду заигрывать с группой Pro Moldova, контролируемой Плахотнюком, вызваны желанием вернуться во власть и получить высокую должность.

«Это желание вернуться во власть любой ценой, не может не сопровождаться интересом группировки Канду сместить генерального прокурора», – заявил Мокану.

По его мнению, альянс Санду – Усатый – Шор – Канду является по сути криминальной группировкой, которая намеревается отправить в отставку правительство Кику и сместить генерального прокурора. В то же время Мокану утверждает, что видео, опубликованное депутатом Юрием Реницэ, получено от Влада Плахотнюка.

«Вместе с отставкой правительства Кику они целили и в кресло генерального прокурора. За спиной Реницэ стоят Дамир и Виорел Морарь. Реницэ вышел на публику в понедельник, чтобы отвлечь внимание кадрами, которые дал ему Плахотнюк», – пояснил Мокану.