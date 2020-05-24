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Газета "Кишиневские новости"

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В Таиланде с туристов возьмут больше денег

В Таиланде с туристов возьмут больше денег
24 мая
19:46 2020
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Власти страны намерены помочь туристической отрасли

Туризм – одна из важных статей дохода в Таиланде. Но из-за эпидемии коронавируса эта сфера понесла серьезные убытки. В прошлом году в этом курортном королевстве побывали около 40 млн иностранных туристов. В нынешнем году на такие результаты рассчитывать не приходится. В профильном министерстве страны считают, что если гости и начнут приезжать, то в лучшем случае в четвертом квартале этого года.

Помочь туристической отрасли хоть несколько улучшить свое положение и призван новый сбор, который предполагается ввести до конца нынешнего года. Дополнительный налог будет равен 9 долларам, взимать его планируют с иностранцев, попавших на курорт по воздуху, по морю или наземным путем.

В принципе туристический сбор предлагалось ввести еще год назад, тогда средства от него рассчитывали направить на восстановление природы, которой туристы наносят немалый урон. Теперь к этой идее вернулись для того, чтобы поддержать пострадавшую от эпидемии сферу туризма, сообщает ТАСС.    

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