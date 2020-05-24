На сегодняшний день в стране 3713 человек прошли лечение и 250 умерли от инфекции COVID-19.

Всего подтверждено 1481 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 346, медсестер – 575, дворников – 77, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 463 человека. Состояние здоровья 288 инфицированных – тяжелое (в том числе 25 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 597 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.