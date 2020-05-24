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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 мая 7093 зараженных

24 мая
19:36 2020
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К вечеру 24 мая в Молдове зарегистрированы 99 новых случая заражения коронавирусом, из которых 6 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 723, из них первичных – 599, а повторных – 124.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 7093 человека.

Из 99 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе 6 врачей, 4 медсестры, и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

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